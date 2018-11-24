شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني العاصمة المقدسة» ينقذ عائلة احتجزتها المياه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إنقاذ عائلة احتجزت في إحدى تجمعات المياه بشارع الحج، وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إنقاذ عائلة احتجزت في إحدى تجمعات المياه بشارع الحج، وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

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