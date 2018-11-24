شكرا لقرائتكم خبر عن ملحقية أستراليا تحذر من حرائق في بلدة سولت اش غرب سيدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) حذرت الملحقية الثقافية حذرت الملحقية الثقافية السعودية في استراليا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المواطنين من حرائق اندلعت في بلدة سولت اش والتي تبعد 170كم عن مدينة سيدني وطلبت من جميع المواطنين اخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية الاسترالية، وأنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال على الرقم 0473999119.



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