غوّاصون واحتجازات .. 150 فرداً من فريق السلام للإنقاذ يباشرون عملهم بالليث

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

باشر 150 عضواً من فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، صباح اليوم، مهام عملهم بمحافظة الليث بالتنسيق مع الدفاع المدني، بعد أن دهمت السيول المنقولة، مساء أمس، محافظة الليث وتسبّبت في احتجازات وغرق سيارات خاصةً في حي الكليبية الأكثر تضرراً من جرّاء السيول.

ووصلت وحدات الغوّاصين والمُسعفين والمساندة والطيارين ومشغّلي القوارب والدفع الرباعي، في ساعات الصباح الأولى، لمباشرة مهام البحث والإنقاذ بالتنسيق مع ‎الدفاع المدني في ‎محافظة الليث بقوة 130 عضواً مشاركاً من فريق ‎السلام في ‎الغربية و‎إقليم الجنوب و‎ينبع.

وأكّد المتحدث الرسمي لفريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ كابتن محمد آل مداوي؛ أن الفرق لا يزال في الميدان لإجلاء بعض الأسر المحتجزة، وتقديم المساعدة لهم، بمساندة من الدفاع المدني.

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