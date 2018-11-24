"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق المملكة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، الباحة، عسير، جازان)، ويتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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