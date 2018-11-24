القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى يوم الاستقلال

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس ديسيري ديلانو بوترس؛ رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة لرئيس سورينام، معرباً عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ]]>

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