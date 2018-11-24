البحرين .. رسائل مزوّرة تدعو الناخبين إلى عدم التوجّه لمراكز الاقتراع

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حذّر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة؛ اليوم السبت، من تداول رسائل مزوّرة وغير صحيحة يتم إرسالها، ومفادها أن اسم الناخب محذوف من جدول الناخبين.
وقال آل خليفة؛ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن "هذه الرسائل تدعو الناخبين إلى عدم الحضور للمركز الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية"، مؤكداً أن هذه الرسائل غير صحيحة ومزوّرة، وأنه يتم التعامل مع مَن أطلقها.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، كانت مراكز الاقتراع في البحرين قد فتحت أبوابها اليوم، مع انطلاق الانتخابات البرلمانية والبلدية الخامسة في البلاد، منذ إعادة الحياة البرلمانية عام 2002، وكانت المعارضة البحرينية قد أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات، بينما قلل المسؤولون البحرينيون من تأثير دعوات المقاطعة.
ويحق لـ 365467 ناخباً الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية و285911 ناخباً في الانتخابات البلدية، وسيقوم الناخبون بانتخاب 40 عضواً في البرلمان و28 عضواً في المجلس البلدي، بعد فوز اثنين بالتزكية.
وستستمر عملية التصويت لمدة 12 ساعة، قبل أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 8 مساءً، وستجرى جولة الإعادة في أول ديسمبر المقبل، إذا لزم الأمر.
البحرين .. رسائل مزوّرة تدعو الناخبين إلى عدم التوجّه لمراكز الاقتراعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
حذّر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة؛ اليوم السبت، من تداول رسائل مزوّرة وغير صحيحة يتم إرسالها، ومفادها أن اسم الناخب محذوف من جدول الناخبين.
وقال آل خليفة؛ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن "هذه الرسائل تدعو الناخبين إلى عدم الحضور للمركز الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية"، مؤكداً أن هذه الرسائل غير صحيحة ومزوّرة، وأنه يتم التعامل مع مَن أطلقها.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، كانت مراكز الاقتراع في البحرين قد فتحت أبوابها اليوم، مع انطلاق الانتخابات البرلمانية والبلدية الخامسة في البلاد، منذ إعادة الحياة البرلمانية عام 2002، وكانت المعارضة البحرينية قد أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات، بينما قلل المسؤولون البحرينيون من تأثير دعوات المقاطعة.
ويحق لـ 365467 ناخباً الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية و285911 ناخباً في الانتخابات البلدية، وسيقوم الناخبون بانتخاب 40 عضواً في البرلمان و28 عضواً في المجلس البلدي، بعد فوز اثنين بالتزكية.
وستستمر عملية التصويت لمدة 12 ساعة، قبل أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 8 مساءً، وستجرى جولة الإعادة في أول ديسمبر المقبل، إذا لزم الأمر.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
11:54 AM
على هامش مقاطعة المعارضة .. ووزارة العدل: يتم التعامل مع مَن أطلقها
حذّر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة؛ اليوم السبت، من تداول رسائل مزوّرة وغير صحيحة يتم إرسالها، ومفادها أن اسم الناخب محذوف من جدول الناخبين.
وقال آل خليفة؛ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن "هذه الرسائل تدعو الناخبين إلى عدم الحضور للمركز الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية"، مؤكداً أن هذه الرسائل غير صحيحة ومزوّرة، وأنه يتم التعامل مع مَن أطلقها.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، كانت مراكز الاقتراع في البحرين قد فتحت أبوابها اليوم، مع انطلاق الانتخابات البرلمانية والبلدية الخامسة في البلاد، منذ إعادة الحياة البرلمانية عام 2002، وكانت المعارضة البحرينية قد أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات، بينما قلل المسؤولون البحرينيون من تأثير دعوات المقاطعة.
ويحق لـ 365467 ناخباً الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية و285911 ناخباً في الانتخابات البلدية، وسيقوم الناخبون بانتخاب 40 عضواً في البرلمان و28 عضواً في المجلس البلدي، بعد فوز اثنين بالتزكية.
وستستمر عملية التصويت لمدة 12 ساعة، قبل أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 8 مساءً، وستجرى جولة الإعادة في أول ديسمبر المقبل، إذا لزم الأمر.
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المصدر : الخليج 365
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