السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المغربية

الرباط 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها باتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي يتوقع أن يصادق على الاتفاقية الجديدة ما بين شهري فبراير ومايو المقبلين.وتناقلت دعوة الجزائر من أجل عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي الخمس، من أجل تفعيل هيئات الاتحاد.وتطرقت صحف السبت إلى الإضراب الذي يخوضه الموظفون الحكوميون في تونس للمطالبة بالزيادة في الأجور.وسلطت الضوء على أزمة تشكيل الحكومة في لبنان، يسبب العقبات التي تعترض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية.وتحدثت صحف المغرب عن موجه أعمال العنف التي تواجهها أفغانستان، آخرها الانفجار الذي استهدف مسجدًا تابعًا لقاعدة عسكرية شرق البلاد، والذي خلف مقتل 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين.// انتهى //12:39ت م0044