السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالباحة يرفع جاهزيته في ظل التنبيهات الواردة بهطول أمطار غزيرة على المنطقة

الباحة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسرفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها واستعداداتها وفقاً لتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الأمطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة من خلال التنبيهات المحدثة.وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني الجاهزية التامة لغرف العلميات بالمنطقة لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله -.وأوضح الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بمتابعة من مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، مشيراً إلى رفع جاهزية 14 مركزاً إسعافياً بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.وناشد الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.// انتهى //12:20ت م0042