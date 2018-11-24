السعودية اليوم /غرفة القصيم تستعد لطرح البرنامج الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين

بريدة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستستعد الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم لطرح البرنامج الاحترافي "تأهيل وإعداد المحكمين" لأول مرة بالمنطقة مطلع العام المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار".وتعقد الغرفة ندوة تعريفية للبرنامج ‪الثلاثاء المقبل‬ بالقاعة الكبرى بالغرفة بحضور الأمين العام لـدار القرار أحمد بن عبدالله نجم.وبين أمين عام الغرفة سعود بن عبدالكريم الفدّا، أن البرنامج يعـد باكورة التعاون مع دار القرار الذي يعد جهازاً قضائياً تحكيمياً إقليمياً مستقلاً عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر مملكة البحرين، وأنشئ مركز التحكيم التجاري الخليجي بقرار من ‏المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول ‪‎‬الخليج ‪‎ ‎‬العربية في‪‎ ‎‬دورته الرابعة عشرة في الرياض ‏بتاريخ ‏‪‎ 22 ‎‬ديسمبر‪‎1993 ‎‬ ، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون.وأشار إلى أن الغرفة تسعى ومن خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية وبالتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتقديم خدماتها لجميع مشتركي الغرفة وتوفير التدريب والتأهيل اللازم، ليكون الخريج مؤهلاً لتسلم قضايا ونزاعات، وتكون لديه القدرة على القراءة السليمة لمجريات النزاع التحكيمي والالتزام بالإجراءات الصحيحة للتحكيم بحيث يتجنب الخوض في مسألة الطعن في الحكم لعدم الالتزام في الإجراءات الصحيحة للتحكيم، مؤكداً ان الغرفة مستمرة في شراكاتها الاستراتيجية في دعم تدريب وتطوير أبناء القصيم في مختلف المجالات بما فيها التحكيم، وذلك بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية معتمدة وذات سمعة طيبة في الأوساط التدريبية.// انتهى //11:44ت م0036