السعودية اليوم / الأرصاد تنبه عن هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة الباحة

الباحة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً لتكون سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على منطقة الباحة تشمل محافظة بلجرشي، والمندق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة العاشرة مساء.// انتهى //11:41ت م0035