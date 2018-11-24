شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشاريع كثيفة العمالة في شبوة والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الطلح بمحافظة شبوه أمس، المشاريع كثيفة العمالة التي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع رصف طريق سنحور، الذي تستفيد منه سبع قرى بمديرية الطلح التي يبلغ عدد سكانها أكثر 3,500 نسمه، ويوفر المشروع فرص عمل لـ 160 فرداً بصورة مباشرة و 800 فرد بصورة غير مباشرة.

ويأتي هذا المشروع في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة التي تهدف إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل وتأهيل العمالة غير الماهرة، كما يمثل رافداً من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ويحقق التنمية في المناطق المستهدفة.

وقدم منسق قطاع مشاريع كثيفة العمالة المهندس جهاد بالطيف شرحًا عن المشروع والمشاريع الأخرى التي ينفذها القطاع والبالغ عددها 14 مشروعًا ، تستهدف خمس محافظات يمنية، حضرموت والجوف وشبوة وعدن ولحج، يستفيد منها 1,600 فرد من العمالة المباشرة.

حضر التدشين عدد من المسؤولين وعدد من مشايخ المناطق المستفيدة وجمع غفير من المواطنين.