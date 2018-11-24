الان تتابع مدني الباحة يباشر عدداً من البلاغات جرّاء الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365:

باشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس، العديد من حالات الإنقاذ والاحتجازات لعدد من المواقع والأودية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الباحة ومحافظاتها.

ودعا نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب فايز الغامدي، الجميع إلى عدم المجازفة في عبور الأودية وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.