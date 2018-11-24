الان تتابع “الأرصاد” تطلق تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية على مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدما، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، على منطقة مكة المكرمة، والشعبية، والمجيرمة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من جدة.

وقالت الأرصاد إن هذه المناطق تشهد أمطارا رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثير للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول.

وأضافت أن الإنذار يبدأ في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، وينتهي في الساعة الرابعة من بعد عصر اليوم ذاته.