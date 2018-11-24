شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الخرج»: غداً.. تطبيق الدوام الشتوي لطلاب السيح والدلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (السيح) تبدأ إدارة تعليم الخرج غداً (الأحد)، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم. تبدأ إدارة تعليم الخرج غداً (الأحد)، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم. وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، باعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.15، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.30، فيما ستكون العودة للعمل بالدوام الصيفي بمشيئة الله يوم (الأحد) 3/ 7/ 1440هـ.



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