القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ديسيري ديلانو بوترس، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الصديق اطراد التقدم والازدهار. وأعرب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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