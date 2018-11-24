بالفيديو .. سائق يدف تكسي ويتسبب في حادث على طريق

دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة الرياض ( صحيفة عين الحقيقة ) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام سائق وهو يتعمد صدم مركبة من الخلف على طريق خريص بالرياض . وقالت الإدارة العامة للمرور ” تفاعلاً مع المقطع الذي جرى تداوله – تم إيقاف قائد المركبة.وأضافت: جارٍ استكمال إجراءات الحادث وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

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