بالفيديو .. لحظة اصطدام سفينة بمبنى على رصيف في كاليفورنيا

محمد بن مسعود - الدمام - اصطدمت عبّارة ضخمة بشكل مفاجئ بأحد المباني على رصيف ميناء بسان فرانسيسكو؛ ما ألحق أضراراً واسعة بالمبنى.

وبثّ موقع "سي إن إن" بالعربية، شريط فيديو أظهر حالة الذعر التي سادت بين الناس، بينما توشك العبّارة على الاصطدام.

واصطدمت السفينة بقوة كافية لإتلاف الحديد والخرسانة في المكان.

وكان على متن العبّارة 50 شخصاً لحظة الاصطدام، وأُصيب من جرّاء الحادث شخصان بجروحٍ طفيفة.