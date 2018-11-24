وزير الإعلام اليمني: "دعوات مشبوهة" لإغراق المهرة في الفوضى وتأجيج الصراعات

محمد بن مسعود - الدمام - "الإرياني" محذّراً: أطراف تسعى لافتعال المشكلات وتشويه دور الحكومة والتحالف

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ من دعوات الفوضى المشبوهة في محافظة المهرة شرق اليمن.

وقال الإرياني؛ في حسابه على "تويتر"، أمس الجمعة، إن "هذه الدعوات للاعتصامات هدفها إغراق المحافظة في الفوضى والصراع الداخلي، كما أنها ستسهّل لميليشيا الحوثي الإرهابية عمليات التهريب، متهماً "أطرافاً تسعى لافتعال معوقات ومشكلات في محافظة المهرة".

وأكد وفق صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم السبت، أن "تلك الأطراف تمارس أنشطة مشبوهة، تهدف إلى تشويه دور الحكومة اليمنية، وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية".

ودعا الإرياني؛ وجهاء وأبناء المهرة، إلى الالتفاف الشعبي حول السلطة الحالية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، موضحاً أن محافظة المهرة نالت بعد حضرموت، اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدربه منصور هادي؛ والتحالف، تمثل ذلك في إطلاق البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار، وحزمة من المشاريع التنموية.

وحذّر من أن أي فوضى أو اعتصامات مغرضة، تحدث في المهرة، ستسهّل عمليات التهريب، وستخفّف الضغط عن ميليشيا الحوثي الإيرانية في محاور الحديدة وصعدة والبيضاء.

وأكّد مراقبون أن دعوات الاعتصام تهدف إلى عرقلة الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، إذ إنها تتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء والحديدة ومحاولته حلحلة الملفات الشائكة في الأزمة اليمنية.

ودعا مراقبون يمنيون إلى ضرورة وأد هذه الفتنة في مهدها والتصدّي لهذه الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى تحويل الانتباه عن الأزمة الحقيقية، وهي ضرورة توحيد الجهود لإنهاء الانقلاب.

يُذكر أن المهرة نالت قسطاً وافراً من المشروعات التنموية ومنها تدشين مركز للكلى، والعمل على افتتاح مطار المهرة العام، إضافة إلى توسيع ميناء الغيظة، وترميم وتوسعة مستشفى الغيظة، وتوفير 100 قارب شهرياً لصيادي محافظتَي المهرة وسقطرى.