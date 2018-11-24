السعودية اليوم / كشافة تعليم وادي الدواسر يُشاركون في منافسات التميز بالمنطقة الشرقية

عام / كشافة تعليم وادي الدواسر يُشاركون في منافسات التميز بالمنطقة الشرقية
وادي الدواسر 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
تُشارك كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشافة المُتقدم، التي تبدأ غداً، وتنظمها وكالة وزارة التعليم للأداء التعليمي ممثلة في الإدارة العامة للنشاط ( الكشفي ) ، وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ويُشارك فيها 180 كشافاً وقائداً من مرحلة الكشاف المتقدم، يمثلون عدداً من إدارات التعليم من مختلف مناطق ومحافظات المملكة المتأهلة لتلك المرحلة.
وأكد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم أهمية تلك المشاركة لما تتضمنه من تطبيقات وأنشطة تهدف لتنمية الشخصية المتكاملة المتوازنة للكشاف لخدمة دينه ومجتمعه ووطنه, وتعزيز الانتماء الوطني، وتنمية الدافع الذاتي للكشاف لمساعدته على اكتشاف مواهبه وقدراته لتطوير ذاته، وبث روح المنافسة والتميز في مناخ تربوي آمن.
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11:24ت م
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