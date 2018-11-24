السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون الإسلامية يستقبل الأمين العام للحزب الحاكم بجمهورية البرازيل



ساو باولو 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس

استقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري اليوم في مقر إقامته بمدينة ساوبالو البرازيلية، معالي الأمين العام للحزب الحاكم بجمهورية البرازيل الاتحادية الأستاذ جوستافو ببيانو والوفد المرافق له، على هامش مشاركة معاليه في رئاسة وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الذي تتواصل فعالياته.

وفي مستهل اللقاء رحّب معالي الدكتور توفيق السديري بالأستاذ جوستافو والوفد المرافق وشكره على حضوره للمؤتمر، مؤكداً معاليه أن المملكة العربية

وفي إطار الحديث عن مواقف المملكة الإنسانية أكد الدكتور توفيق السديري أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ تقوم بواجبها الإنساني انطلاقاً من مكانتها الريادية في خدمة الإنسانية وما يحث عليه الدين الإسلامي القائم على الوسطية دون التفريق بين الأديان الآخرى، مشيراً إلى أن المملكة قدمت خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 320 بليون دولار أمريكي في إطار الأعمال الإنسانية دون التفريق بين البلد أو الدين.

ولفت معالي الدكتور توفيق السديري إلى أن المملكة تقوم بواجبها نحو تعزيز إيصال الإسلام الحقيقي وأهدافة ومبادئه وقيمه السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال بعيداً عن الغلو والتطرف والإرهاب.

من جانبه، شكر معالي الأستاذ جوستافو معاليه على استضافته، وأثنى على حسن العلاقات الثنائية بين البلدين، معبراً عن اعتزازه بالجهود التي تقوم بها المملكة على الصعيد الإنساني، مستنكراً بذات الوقت الحملات الإعلامية المعادية التي تشن تجاه الدين الاسلامي والمملكة بهدف زرع الفوضى.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال السفارة السعودية بالبرازيل محمد بن عبد الحميد خان تبادل الأحاديث الودية وسبل التعاون المشترك بين البلدين فيما يخدم الجاليه المسلمة.

// انتهى //

11:17ت م

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ساو باولو 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري اليوم في مقر إقامته بمدينة ساوبالو البرازيلية، معالي الأمين العام للحزب الحاكم بجمهورية البرازيل الاتحادية الأستاذ جوستافو ببيانو والوفد المرافق له، على هامش مشاركة معاليه في رئاسة وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الذي تتواصل فعالياته.وفي مستهل اللقاء رحّب معالي الدكتور توفيق السديري بالأستاذ جوستافو والوفد المرافق وشكره على حضوره للمؤتمر، مؤكداً معاليه أن المملكة العربية السعودية ترتبط مع البرازيل بعلاقات قوية سياسية واقتصادية، وتتطلع لتنمية العلاقات إلى مزيد من التعاون المشترك في المجالات كافة لاسيما ما يخدم مسلمي أمريكا اللاتينية.وفي إطار الحديث عن مواقف المملكة الإنسانية أكد الدكتور توفيق السديري أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ تقوم بواجبها الإنساني انطلاقاً من مكانتها الريادية في خدمة الإنسانية وما يحث عليه الدين الإسلامي القائم على الوسطية دون التفريق بين الأديان الآخرى، مشيراً إلى أن المملكة قدمت خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 320 بليون دولار أمريكي في إطار الأعمال الإنسانية دون التفريق بين البلد أو الدين.ولفت معالي الدكتور توفيق السديري إلى أن المملكة تقوم بواجبها نحو تعزيز إيصال الإسلام الحقيقي وأهدافة ومبادئه وقيمه السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال بعيداً عن الغلو والتطرف والإرهاب.من جانبه، شكر معالي الأستاذ جوستافو معاليه على استضافته، وأثنى على حسن العلاقات الثنائية بين البلدين، معبراً عن اعتزازه بالجهود التي تقوم بها المملكة على الصعيد الإنساني، مستنكراً بذات الوقت الحملات الإعلامية المعادية التي تشن تجاه الدين الاسلامي والمملكة بهدف زرع الفوضى.وجرى خلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال السفارة السعودية بالبرازيل محمد بن عبد الحميد خان تبادل الأحاديث الودية وسبل التعاون المشترك بين البلدين فيما يخدم الجاليه المسلمة.// انتهى //11:17ت م0027

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