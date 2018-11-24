السعودية اليوم / تقنية نجران تواصل تنفيذ البرامج التدريبية المجتمعية "أتقن"

نجران 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الكلية التقنية بنجران تمديد فترة تنفيذ دورات المرحلة الرابعة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن"، للأسبوع الخامس، وذلك لرغبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع الراغبين في الالتحاق بدورات البرنامج للاستفادة منها لاكتساب المهارات الأساسية في عدد من المجالات التقنية.وأوضح المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن الدورات التدريبية التي ستقام غداً ضمن الأسبوع الرابع ستشتمل مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية, ومبادئ صيانة السيارات، ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، مبيناً أن التسجيل مستمر للراغبين بالالتحاق بالدورات من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.//انتهى//11:15ت م0025