السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية

إسلام آباد 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسسلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، اهتمامها على موجة الإرهاب الجديدة التي تعصف بباكستان حيث قتل وأصيب العشرات بانفجار عنيف في سوق شمال غرب باكستان.واهتمت بنجاح الشرطة الباكستانية في التصدي لهجوم مسلح على القنصلية الصينية في كراتشي.وأشارت صحف السبت إلى اعتبار القيادة الباكستانية الهجوم على القنصلية الصينية في كراتشي هجومًا على سيادة باكستان ومحاولة من أعداء باكستان للتأثير سلبًا على العلاقات الباكستانية الصينية.وتناقلت تأكيد باكستان التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المواطنين والمصالح الصينية على أراضيها.وتطرقت إلى قرار السلطات الباكستانية برفع مستوى الإجراءات الأمنية حول السفارات والبعثات الدبلوماسية وجميع المباني الحساسة في أنحاء باكستان للحد من تعرضها لأي هجمات إرهابية.إقليميًا.. تابعت تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، مشيرة إلى الانفجار الذي استهدف مسجدًا في إقليم خوست وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.كما تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ستة مسلحين في اشتباكات مع الجيش الهندي بإقليم كشمير.// انتهى //11:08ت م0022