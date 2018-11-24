اقتصادي / بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على ارتفاع

تونس 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1ر0% ليصل عند 49ر7305 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع بحجم تداول يومي 5 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 72ر1 مليون دولار أمريكي.

// انتهى //

11:03ت م

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تونس 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1ر0% ليصل عند 49ر7305 نقطة.وبلغ حجم تعاملات الأسبوع بحجم تداول يومي 5 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 72ر1 مليون دولار أمريكي.// انتهى //11:03ت م0021

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