شكرا لقرائتكم خبر عن 37 طن سلال غذائية من مركز الملك سلمان لسكان «نعمان» اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

1800 خيمة وبطانية وبساط لإيواء 1200 متضرر بمحافظة الجوف

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 37 طنًا من السلال الغذائية و40 خيمة في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، وذلك في إطار جهود الإنسانية في كافة محافظات اليمن.

حضر التوزيع مدير مديرية نعمان، عبدالكريم العواضي، وعدد من المسؤولين، وثمنوا جهود المركز وأعماله الإغاثية والإنسانية، خصوصاً في محافظة البيضاء ومديرياتها.

ومن جهة أخرى، وزع المركز أمس الأول، مساعدات إيوائية تشمل 200 خيمة و1200 بطانية و400 بساط، يستفيد منها 1200 فرد في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

وعبر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي ومشايخ الخب والشعف عن الشكر والتقدير لما يقدمه المركز من مساعدات للمحتاجين في محافظات اليمن كافة.

وتأتي المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني تخفيفا لمعاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.