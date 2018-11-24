أمطار جدة تقطع الكهرباء وتعلق رحلات الطيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجين الأحمدي - جدة

‏شهدت محافظة جدة هطول أمطار منتصف ليلة الجمعة استمرت حتى الثالثة فجر أمس، من متوسطة إلى غزيرة، وعلى إثرها انقطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء، فيما علق مطار الملك عبدالعزيز الدولي إقلاع الطائرات لمدة ساعة بسبب العاصفة الرعدية من أجل سلامة المسافرين.

في الأثناء فعلت المديرية العامة للدفاع المدني خطة الطوارئ، حيث جرى تحريك وتمركز جميع فرق الدفاع المدني ودوريات السلامة وتشغيل مراكز الإسناد.

من جانبه ذكر الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن توقعات الهيئة تشير إلى استمرار هطول الأمطار على محافظة جدة حتى صباح اليوم، داعيا المواطنين والمقيمين إلى متابعة الحالة الجوية بمختلف مناطق المملكة على مدار الساعة من موقع الإنذار المبكر.

وأكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم محمد القرني أنه جرى تطبيق خطة الأمطار وتحريك وتمركز جميع فرق الدفاع المدني ودوريات السلامة وتشغيل مراكز الإسناد، إضافة إلى تشغيل مركز عمليات الطوارئ بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، والتي تضم مندوبي الجهات الحكومية المعنية في حالات الطوارئ.

من جهته أوضح نائب الرئيس لشؤون الأرصاد، المتخصص في نمذجة العواصف الرعدية، أيمن غلام أن التوقعات تشير إلى استمرار الأمطار الرعدية على مكة المكرمة والطائف، والأجزاء الجنوبية من جدة.

أمطار جدة بحسب محطات الهيئة بالملم:

‏ملعب الجوهرة

36.2

‏جدة الجديدة

13.4

‏بلدية أبحر الشمالية

8.2

‏مبنى الهيئة

4

‏حي بني مالك

1.8

‏مطار الملك عبدالعزيز

20