القبض على متنكر بزي نسائي أحرق سيارة فارهة في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قبضت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة على متنكر بزي نسائي أحرق سيارة فارهة بمحافظة جدة، بعد أن ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله أخيرا، بعدما حددت هويته.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه بالإشارة إلى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ 10 ربيع الأول الحالي والمتمثلة في إقدام مجهول متنكر بملابس نسائية، على رش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء المحافظة وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها، والتي جرى تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في عقده الثالث، والقبض عليه وإيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.