شكرا لقرائتكم خبر «الجود» يسجل أقصر صلاة فجر في تاريخ الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاتم المسعودي - مكة المكرمة

لم يتجاوز الوقت المقدر بين أذان فجر أمس والانتهاء من الصلاة 9 دقائق، نظرا للأمطار الغزيرة التي تسمى عند العرب قديما بـ «الجود» نسبة للمطر الواسع والغزير، والذي هطل على المسجد الحرام والعاصمة المقدسة وسط أصوات الصواعق وإضاءة البروق.

وفضل عدد كبير من زوار ومعتمري المسجد الحرام أداء صلاة الفجر في صحن المطاف رغم كثافة الأمطار في الوقت الذي قرأ فيه إمام المسجد الحرام سعود الشريم سورتي الفيل والإخلاص.

وأذن لصلاة الفجر عند الـ 5:17 وانتهت الصلاة عند الـ 5:26، وتعد أقصر صلاة فجر في تاريخ الحرم المكي الشريف.