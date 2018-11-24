أمطار الفجر تحتجز مركبات وتغلق طرقا في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

أصيب شخص نتيجة انقلاب مركبته بمجرى للسيل جراء الأمطار التي هطلت فجرا على مكة المكرمة أمس، بينما احتجزت مركبات أخرى، وأغلقت بعض الطرق نتيجة جريان سيول منقولة.

كما أدت الأمطار لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء، وتسببت في انهيار أجزاء من طريق مكة ـ جدة القديم وإغلاقه جزئيا أمام المارة. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه جرى تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار، حيث نشرت فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا، وتمرير البلاغات للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بوجود مندوبي الطوارئ لدى الجهات المعنية.

ولفت إلى مباشرة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها، حيث تركزت البلاغات في كل من المغمس والشرائع والحسينية وحي الشهداء والزاهر وشارع الحج، وحالات احتجاز المركبات في منطقة المغمس جرى التعامل معها من قبل وحدات الإنقاذ، ونجم عنها إصابة شخص نتيجة انقلاب مركبته بمجرى السيل. وباشرت فرق أمانة العاصمة المقدسة إزالة المخلفات والأتربة عن الطرق في مواقع تجمعات مياه الأمطار لتسهيل الحركة المرورية.

واستقبل مركز العمليات الموحد 911 بلاغا عن إغلاق طريق مكة - جدة القديم، ونبهت الأمانة مرتاديه لأخذ الحيطة والحذر عبر حسابها الرسمي.