حماية الشباب من المحتوى الإعلامي غير الملائم وضوابط لزي المذيعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

شددت اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع والتي بدأ العمل بها اعتبارا من نشرها أمس الأول في الجريدة الرسمية، على ضرورة التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها، لتعزيز معايير الإعلام عالي الجودة، وحماية الشباب من المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع غير الملائم أو غير المقبول دينيا أو اجتماعيا، فيما حددت ضوابط لزي المذيعات.

أهداف تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع تشمل:

ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي، والنظام الأساسي للحكم، والسياسة الإعلامية في المملكة، وحماية وإثراء الثقافة والتراث والهوية الوطنية

تعزيز وتحسين قطاع الإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، وتهيئة البيئة الاستثمارية في المجال، وتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي

حماية مصالح المجتمع والمستفيدين من الجمهور، بضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، ومحتوى إعلامي مهني يتسم بالتنوع

بناء قطاع إعلامي مرئي ومسموع يتسم بالتنافسية والاستدامة

تطوير المواهب المحلية، والخبرات، والموارد البشرية، ودعم خلق فرص العمل في قطاع الإعلام في المجال الإعلامي

ضمان حصول المستفيدين على الخدمات الإعلامية والمحتوى الإعلامي المهني بأسعار معقولة

توفير قاعدة معلومات لقطاع الإعلام، ونشر الوعي بالقواعد المنظمة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة بين مقدمي المحتوى الإعلامي

وضع ضوابط للمحتوى الإعلامي ونشرها لتعزيز معايير الإعلام عالي الجودة، وحماية الشباب من المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع غير الملائم أو غير المقبول دينيا أو اجتماعيا

وضع ضوابط تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية والاجتماعية للمملكة في مجال الإعلام المرئي والمسموع، وبما يتفق مع التزاماتها الإقليمية والدولية

ضمان الشفافية والوضوح والموضوعية، والعدالة وعدم التمييز، فيما يتصل بالإعلام بشكل عام، والتراخيص بشكل خاص

دعم تطوير المنصات المحلية للإعلام المرئي والمسموع

الحرص على توفير نطاق واسع من المحتوى الإعلامي المهني بجودة عالية، وتلبية مجموعة واسعة من الأذواق والاهتمامات في المملكة

أبرز ضوابط المحتوى الإعلامي:

حماية الجودة العالية للمحتوى الإعلامي وتعزيزها

الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة

حماية الأمن الوطني والاقتصادي والصحي والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة

تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي

حماية النظام العام، وتعزيز اللحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي

الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية، من خلال إبراز دور الأسرة بوصفها حجر الأساس لبناء المجتمع

اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم

الالتزام بالإجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات، خاصة عدم بث أي فعالية لها علاقة بالموروث الشعبي والقبائل، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة

تثقيف وزيادة المعرفة لدى الجمهور، وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية

الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذلة

مراعاة التصنيف العمري للأفلام المعتمد من قبل الهيئة

يقتصر عرض المحتوى المصنف لسن 18 سنة على البث الذي يمكن التحكم بإقفاله أو فتحه في جهاز الاستقبال بموجب مفتاح يتم برمجته في الجهاز

الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة

الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عن التبغ، أو الكحول، أو المخدرات ومنتجاتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

التقيد بمبادئ الموضوعية، والأمانة، والدقة، وسرية المعلومات، والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، واتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام في بث الأخبار والخدمات والإعلانات

عدم الإخلال بثوابت المملكة، كما هي محددة في نظام الحكم

عدم التحريض على قلب نظام الحكم في المملكة، أو الدعوة إلى العنف لتغيير المبادئ الاجتماعية والاقتصادية في المملكة

عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أو عرقية، أو اقتصادية، أو مالية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هدامة ضد المملكة، أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة

عدم الاعتماد على ادعاءات وبيانات خاطئة، من شأنها أن توقع الآخرين في الخطأ

عدم إلحاق الضرر بحقوق المرأة أو الطفل بالمملكة

عدم المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، أو التقليل من قدرهم أو الإساءة إليهم

عدم التطرق لـما قد يضر بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة

عدم التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي للمملكة، أو الكشف عن إفلاس التجار، أو الشركات التجارية، أو المصارف عن أي قضية منظورة، إلا وفق التعليمات والإجراءات المقررة

عدم إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي، أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو أوراق يقرر النظام أو اللوائح سريتها وعدم نشرها

يجب على المذيعات العاملات في القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها من الهيئة التقيد بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وذلك تبعا للمعايير الآتية:

أ. أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي

ب. أن يتماشى اللباس مع الأعراف السائدة

ج. أن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين

ضوابط لمشغلي السينما: