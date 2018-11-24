شكرا لقرائتكم خبر وزير الإعلام: استمرار لنهج التشاور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبوظبي

أكد وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أن زيارة ولي العهد لبلده الثاني الإمارات، تأتي امتدادا لعلاقات الأخوة الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقال «إن زيارة ولي العهد ولقاءه بأشقائه المسؤولين في الإمارات، استمرار لنهج التشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم القيادتين والشعبين الشقيقين، وتنسيق مواقفهما المشتركة لما فيه خير ونماء البلدين والمنطقة العربية والإسلامية».

وأضاف «إن هذه الزيارة تحمل أسمى معاني المحبة والود المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، حيث تجتمع القيادتان على الطموح الصادق والعزيمة القوية نحو نهضة منطقتنا وتطويرها».

ونوه وزير الإعلام بتنامي وشائج الأخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلا المولى عز وجل أن يديم على البلدين نعمة الأمن والأمان والرخاء.