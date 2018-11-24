السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالهجوم الإرهابي الذي شنه بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي على مركز شرطة تازربو جنوب البلاد، موضحة أن ارتفاع حصلية القتلى والجرحى إلى 24 قتيل وجريح مدني وعسكري واختطاف عدد من المدنيين، محذرة الجميع من خطورة الوضع في الجنوب.
وأشارت إلى إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا مساء الجمعة، ووصفه الهجوم بالإرهابي دون أن يحدد هوية المهاجمين، وتأكيده على أن مثل هذه الجرائم لن تزيده سوى إصرارًا على محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق ذلك.
وتطرقت صحف السبت إلى أراء خبراء الاقتصاد، أن انتعاش السيولة النقدية في بعض مصارف البلاد، مؤشرًا أوليًا على نجاحات يمكن أن يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة
في سبتمبر الماضي.
وبينت عودة الجدل من جديد حول مراكز احتجاز مهاجرين الأسبوع الجاري بالتزامن مع تعثر وصول بعثة من مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى طرابلس ومناطق في ليبيا لأسباب أمنية، في مهمة
للتحقيق في تجاوزات احتجاز المهاجرين الأفارقة، وسط رفض بلدان من غرب إفريقيا استعادة مواطنيها، واتفاق دول الجوار الليبي الجنوبية على آلية لضبط تدفقات اللاجئين.
وعرجت صحف ليبيا على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أن مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا الذي عقد منتصف نوفمبر الجاري، كان مبادرة بالغة الأهمية، وتقديمه الشكر لإيطاليا علي هذا المؤتمر.
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