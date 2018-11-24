السعودية | تفاصيل لائحة الإعلام المرئي والمسموع.. وهذا ما أقرته بشأن زي المذيعات!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:57 صباحًا, 24 نوفمبر 2018 م

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كشفت مصادر عن موافقة وزير الإعلام على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع والتي شددت على ضرورة الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة، وحماية الأمن الوطني، والمصالح العامة والرموز الوطنیة للمملكة.

حماية النظام العام

وأقرت اللائحة عدة ضوابط للمحتوى الإعلامي من أبرزها حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنیة، والمحافظة على النسیج الاجتماعي، والحفاظ على القیم والفضائل، وعدم عرض المحتوى الإعلامي الذي يُظهر العري واللباس غیر المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذلة.

عدم التحريض

وتضمنت الضوابط عدم التحريض على قلب نظام الحكم في المملكة، أو الدعوة إلى العنف لتغییر المبادئ الاجتماعیة والاقتصادية في البلاد، ومنع تمجید مجموعات ذات توجهات سیاسیة، أوعرقیة، أو أيديولوجیة، أو َّاجتماعیة هدامة ضد المملكة، كما يجب عدم التطرق لما قد يضر بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة، بحسب “عكاظ”.

الزي الساتر

وشددت الضوابط التي تضمنتها اللائحة على ضرورة عدم عرض المحتوى الذي يُشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف، والترهیب، والسحر، والشعوذة.

وأكدت ضرورة تقید المذيعات العاملات في القنوات والإذاعات المرخص لها، بالزي الساتر والمظهر المحتشم، الذي يتماشى مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي، ومع الأعراف السائدة، وأن يتناسب مع بیئة العمل واحترام المشاهدين.

منع تشفير

وشددت اللائحة على منع تشفير المناسبات ذات الطابع الوطني: الأحداث السياسية، والتاريخية، والثقافية، والاجتماعية، والرياضية التي تكتسب الطابع الوطني، وتحدد الهيئة الأحداث ذات الطابع الوطني مع تحديد وسيلة البث.