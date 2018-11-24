السعودية | أول تعليق لـ ” محمد خاشقجي” على الصورة التي جمعته بـ ” ولي العهد”

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:47 صباحًا, 24 نوفمبر 2018 م

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كشف محمد خاشقجي ابن شقيق الصحفي الراحل جمال خاشقجي تفاصيل صورته التي التقطها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حلبة «ياس» في مارينا أبوظبي أمس (الجمعة).

وحسب ” عكاظ” قال محمد خاشقجي، إن لقاءه بـ ” ولي العهد” كان مفاجئاً ورائعاً، مشيرا إلى إنه أحد منظمي الفورميلا ١ في أبو ظبي.

وأشار إلى أن ولي العهد رحب به قائلاً «أهلا بك في بلدك الثاني الإمارات» وتابع: ولي العهد هو الحلم لجيلنا من الشباب.

وأكد أن أسرته متمسكة وملتفة حول القيادة الرشيدة في المملكة، لافتا إلى أن تجاهل شائعات الإعلام المعادي للمملكة هو أكبر رد عليهم.