الان تتابع وظائف شاغرة للنساء في الخطوط السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية (صالة الفرسان) بالتعاون مع إدارة التوظيف والتوجيه المهني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة للنساء في مدينة الرياض، لحملة الدبلوم والبكالوريوس، للعمل بمسمى موظفة خدمة عملاء.
ومن ضمن الشروط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على درجة الدبلوم أو البكالوريوس.
وسيكون موعد المقابلات يوم الخميس بتاريخ 2018/11/29م (من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 صباحاً).
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