الان تتابع شاهد: حوادث واحتجازات في أمطار الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف عددا من الحوادث التي نتجت عن الأمطار الغزيرة على المحافظة أمس الجمعة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد هطلت أمس الجمعة أمطار من خفيفة إلي متوسطه إلي غزيرة علي محافظة الطائف والمراكز التابعة لها شملت أحياء المحافظة وكذلك الكر والهدا وشقصان وقيا وعشيره وحضن والمحاني والحويه والسيل الكبير والسيل الصغير والشرقه.

وعليه فقد تم تطبيق خطة الإدارة في التعامل مع الحالات المطرية حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في مواقع هطول الأمطار ومجاري السيول وتم إبلاغ الجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ للتعامل مع أي حالات الطوارئ.

وسال علي اثر الأمطار وادي الأسراب بالشفا ووادي سلامه وغرابه جنوب الطائف ووادي سيسد ووادي القديره والشرقه.

ونتج عن هطول الأمطار احتجاز سيارة بداخلها شخصين في مجمع مياه بشارع الستين وتم إنقاذ شخص من سيارته المحتجزة داخل سيل وادي القديرة وجميعهم ولله الحمد بصحة جيده وتم إغلاق جبل الهدا أثناء هطول الأمطار احترازيا وتم قفل طريق الشفا الساعة ٨:٤١ لإزالة الثلوج المتراكمة علي الطريق المودي من والي الشفا.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر سلطان الشريف أنه تم قفل عقبة المحمدية بالشفا الساعة ١٢:٣٣ بعد ظهر الجمعة بسبب تساقط الصخور وانعدام الرؤية لكثافة الضباب وحذر المواطنين والمقيمين من النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول ومواقع تجمع المياه وتحذر من خطورة المستنقعات التي خلفتها الإمطار.