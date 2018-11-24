السعودية | شاهد محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يتجولان في ياس

شكرا لقرائتكم شاهد محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يتجولان في ياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، مساء الجمعة، بجولة برفقة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان في جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

والتقطت كاميرات المتواجدين في المكان مشاهد قصيرة من تلك الزيارة، حيث بدا الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد يتجولان في ياس.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الإمارات، مساء الخميس، في بداية جولة خارجية، ستشمل عدة دول عربية.

وعقد الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان جلسة محادثات تناولت الخميس سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.