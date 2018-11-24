السعودية اليوم / انفجار مصنع في الصين

بكين 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسانفجر مصنع للماكينات في إقليم جيلين بشمال شرقي الصين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين بجروح.وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الحادث وقع مساء الجمعة في بلدة سانهي، بمقاطعة دونجفنج، ما أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما توفي في المستشفى، مضيفة تضرر 41 منزلاً جراء الانفجار.وبينت أن الانفجار تسبب في نشوب حريق في المصنع، في حين بدأت السلطات التحقيق في أسباب الانفجار.// انتهى //07:32ت م0009