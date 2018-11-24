السعودية اليوم / اليابان تفوز باستضافة معرض "إكسبو 2025 الدولي"

عام / اليابان تفوز باستضافة معرض "إكسبو 2025 الدولي"
طوكيو 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
فازت اليابان اليوم باستضافة "معرض إكسبو الدولي" في مدينة أوساكا لعام 2025 .
وتغلب عرض الاستضافة الياباني على العروض المقدمة من مدن في روسيا وأذربيجان لاستضافة المعرض، الذي يعقد كل خمس سنوات.
وذكر المكتب الدولي للمعارض أن المعرض سينطلق في الثالث من شهر مايو ويستمر حتى الثالث من نوفمبر2025 .
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