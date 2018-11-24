السعودية | الدفاع المدني يحذر المواطنين والمقيمين: إبتعدوا عن مجاري السيول

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أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على المواطنين والمقيمين أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراعاة جوانب السلامة عند هطول الأمطار وذلك حرصًا على سلامتهم.

ودعت إدارة الدفاع المدني المواطنين والمقيمين في رسائل بثتها إلى أجهزتهم النقالة باللغتين العربية والإنجليزية إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه.