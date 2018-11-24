شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الليث يقف على أضرار السيول والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (الليث)okazonlineوقف محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع مساء أمس (الجمعة) ميدانياً على الأحياء المتضررة نتيجة دخول السيل القادم من سد الليث إلى أحياء المحافظة.
وكان برفقة المحافظ مدير إدارة الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي.
وطمئن القباع الجميع على الأوضاع في المحافظة مؤكداً توجه معدات من أمانة جدة لمساندة معدات بلدية الليث في إزالة المياه من شوارع المحافظة.
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