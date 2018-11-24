شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «كبار العلماء» لـ "الخليج 365": النداء بالصلاة في الرحال .. مسؤولية «إمام المسجد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض)، إبراهيم الشمسان (عنيزة)

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع لـ«الخليج 365» أن النداء بالصلاة في الرحال مسؤولية إمام المسجد، بناء على تقديره للظروف القاهرة التي تمنع المصلين عن أداء الصلاة في المسجد. وقال: «يحق للمصلين جمع الصلوات لتخفيف الضرر في مثل ظروف الطقس القاهرة كالأمطار الغزيرة والسيول».

وكان سكان حي مليحة في محافظة عنيزة لم يؤدوا صلاة الجمعة أمس في جامع السلام لغزارة الأمطار التي اجتاحت المحافظة، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه، وشهد الطريق المؤدي للجامع تجمعات كبيرة من المياه تعذر معها إقامة الصلاة، وأطلق إمام الجامع نداءه «الصلاة في رحالكم».