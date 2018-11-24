اقتصادي / البرلمان الألماني يصادق على ميزانية 2019
برلين 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
صادق البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم على مشروع ميزانية 2019، التي لا تتضمن ديونًا جديدة للعام السادس على التوالي.
وصادق 366 نائبًا على الميزانية، بينما صوت 284 نائبًا ضدها، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وتتميز الميزانية بنفقات قياسية تبلغ قيمتها 4ر356 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو 13 مليار يورو مقارنة بالسنة الحالية.
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