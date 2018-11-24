أكد مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي بمركز "قياس" إبراهيم الرشيد، أن مواعيد الاختبارات مقررة منذ فترة ويصعب تأجيلها مراعاة لظروف الكثير من المتقدمين، كون التأجيل يترتب عليه استحداث مواعيد جديدة قد تطول فترتها فيما يكون الكثيرون قد حضروا لمناطق مقرات الاختبارات لأداء الاختبار.
وعن الذين يتعذر حضورهم للاختبارات نتيجة لسوء الأحوال الجوية قال الرشيد: "المركز يراعي ظروف الجميع بحسب ما يرد من الجهات الرسمية عن سوء الأحوال الجوية، ومن تعذر حضوره بسبب ذلك فيمكنه التواصل مع المركز عبر وسائل الاتصال ومراكز الاتصال لمساعدته 920033555، ولذلك لا يتم التأجيل لإتاحة الفرصة للراغبين بتأدية الاختبارات.
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شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث قياس" عن متغيبي الاختبارات بسبب الأحوال الجوية: سنراعي الجميع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .