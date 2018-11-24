‎"متحدث قياس" عن متغيبي الاختبارات بسبب الأحوال الجوية: سنراعي الجميع

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكد مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي بمركز "قياس" إبراهيم الرشيد، أن مواعيد الاختبارات مقررة منذ فترة ويصعب تأجيلها مراعاة لظروف الكثير من المتقدمين، كون التأجيل يترتب عليه استحداث مواعيد جديدة قد تطول فترتها فيما يكون الكثيرون قد حضروا لمناطق مقرات الاختبارات لأداء الاختبار.

‎وعن الذين يتعذر حضورهم للاختبارات نتيجة لسوء الأحوال الجوية قال الرشيد: "المركز يراعي ظروف الجميع بحسب ما يرد من الجهات الرسمية عن سوء الأحوال الجوية، ومن تعذر حضوره بسبب ذلك فيمكنه التواصل مع المركز عبر وسائل الاتصال ومراكز الاتصال لمساعدته 920033555، ولذلك لا يتم التأجيل لإتاحة الفرصة للراغبين بتأدية الاختبارات.

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