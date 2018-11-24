شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام لجنة وطنية بتقويم حالة التغذية في المجتمع السعودي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)علمت "الخليج 365" أن اللجنة الوطنية للتغذية، المعتمدة رسميا من قبل الجهات المختصة، ملزمة بحسب النظام بتقويم حالة التغذية للمجتمع السعودي، والعمل على وضع الأولويات للتدخل بتعديل أو إحداث سياسات التغذية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة تعرف بأنها لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، في خطوة تهدف لتحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي.
وأكدت المصادر أن اللجنة ملزمة أيضاً بتحديد القيم المرجعية لعناصر التغذية، وتحديثها بشكل دوري، وتقويم محتوى الأغذية من العناصر الغذائية، وإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتغذية، مع إنشاء قاعدة بيانات علمية بحثية وطنية في هذا المجال.
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