شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير وأهلها لزائري القرية التراثية: «مرحبا ألف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

اختارت منطقة عسير لقريتها التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، عبارة «مرحبا ألف»، إذ أعلن أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز العبارة وانتهاء المرحلة التطويرية الثالثة للقرية عقب تدشينه القرية، أمس الأول (الخميس) بمكتبه بالإمارة، ولقائه المشرف العام على الجناح فيصل بن مشرف ورئيس وفد المنطقة أسامة آل ماطر ونائب رئيس الوفد عهود المرشد.

واطلع أمير عسير على أبرز التطورات المستحدثة في القرية هذا العام، في مقدمتها إنشاء خزان مياه يغذي القرية بالكامل، وبسطة عسير الشعبية لاجتماعات أهالي عسير الدورية وأحاديثهم، وإنشاء عدة مكاتب إدارية ومرافق صحية، وصيانة المحلات والأعمال الصحية والكهربائية بالقرية، بالتعاون مع أمانة المنطقة وفروعها في المحافظات.

وشملت الصيانة العامة للقرية قصر عسير التابع لإمارة المنطقة، وقصر الطين التابع لمحافظة خميس مشيط، وقصر الحجر التابع لمحافظة بلقرن، والمعرض الرئيسي للقرية، والمطبخ العسيري، ومعرض الحرفيين والحرفيات التابع لجمعية البر بأبها، والحدائق والممرات بالقرية.

واطلع على أبرز الوسائل الإعلامية المستحدثة هذا العام، واعتماد مركز إعلامي يضم قناة تلفزيونية لإعداد وإخراج وتوثيق فعاليات القرية وأنشطتها وبثها عبر الوسائل الإعلامية، وإنشاء منصات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وستشهد قرية عسير بالجنادرية هذا العام مشاركة شعراء ورواة بارزين في المنطقة بعدد من الأمسيات الشعرية المقامة في المجالس الشعبية في القرية، ومشاركة أربع فرق شعبية مميزة بمنطقة عسير في القرية وهي فرقة عسير، وفرقة شهران، وفرقة بني مالك، وفرقة بيشة، والتي تقدم عددا من الألوان والفولكلورات الشعبية لمنطقة عسير.