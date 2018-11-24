شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يدشن مهرجان البن.. الأربعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبده علواني (جازان)

يدشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الأربعاء القادم في سوق الأسر المنتجة بمحافظة الداير، مهرجان البن السادس، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس المهرجان مفرح الماليك أن النسخة الحالية تتفرد باحتفال المحافظة وشركة أرامكو بوضع حجر الأساس لمصنع البن من قبل نائب أمير المنطقة محمد بن عبدالعزيز، إذ تعد نقلة نوعية تنقل المهرجان والمنتج إلى مرحلة متقدمة، مؤكدا أن اللجان تسابق الزمن وتباشر العمل للتجهيز والاستعداد لهذه التظاهرة الثقافية المميزة، مضيفا أن ثمة برامج تدريبية وتثقيفية للمزارعين، وملتقيات ومسابقات عامة للشباب والحضور.

وحول هدف الوصول بالمنتج إلى العالمية، أوضح المالكي أن «رؤية ٢٠٣٠» بتنويع مصادر الدخل ومنها منتج البن وخطط وزارة الزراعة ممثلة في إدارة الزراعة بمنطقة جازان وهيئة تطوير المناطق الجبلية وبمبادرات شركة أرامكو التي تعقد شراكات مع جمعية البر ووزارة الزراعة، ستسهم في الوصول بهذا المنتج إلى العالم بتضافر الجهود في جميع القطاعات والوزارات.

وعن العدد المتوقع للمزارعين المشاركين في المهرجان قال: هناك ما يقارب 50 محلا سيتم من خلالها عرض منتج البن وستكون هناك مفاضلة وقد يشترك أكثر من مزارع في موقع واحد نظرا إلى كثرة المزارعين ومحدودية موقع عرض المنتج.