شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يطلق مهرجان «درب زبيدة» التاريخي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

يرعى أمير منطقة حائل ئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الأربعاء القادم، انطلاقة النسخة الأولى من مهرجان درب زبيدة التاريخي بمنطقة حائل بمدينة فيد التاريخية، الذي يقام بمتابعة من نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، في تظاهرة تاريخية وثقافية يشهدها عدد كبير من المثقفين والمهتمين بالشأن السياحي والثقافي والتاريخي، وبدعم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل ومجلس التنمية السياحية ولجنة التنمية السياحية بمدينة فيد وبالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الرئيسية في حائل، وبتنظيم من شركة الليالي العربية.

وأكد مدير الفرع المهندس زياد بن عيادة المصيول، أن النسخة الأولى ستشهد عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تُعَّرِّف بدرب زبيدة التاريخي والذي يعتبر من أهم طرق الحج والتجارة خلال العصر العباسي، مبيناً أن المهرجان يحتوي على عدد من الفعاليات كفعالية مسيرة زبيدة وهي عبارة عن مسيرة على ظهور الإبل يتخللها برامج توعوية عن المحافظة على المياه وبرامج لإعادة تأهيل البرك.

وأضاف تشمل الفعاليات الثقافية والعلمية عدة ملتقيات «ملتقى درب زبيدة العلمي وملتقى الأدب العربي وملتقى الشعر والقصص والرواة وفنون الخط العربي والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي» بالإضافة إلى فعالية التطوع مع زبيدة وهي عبارة عن مشاركة من الشباب تحت إشراف متخصصين في التراث وعلى معرفة بالطريق ومكوناته لإعادة ترميم الطريق.