شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: إصابة شاب بـ«كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة أمس (الجمعة)، في الأسبوع الوبائي الـ47 للعام الحالي، إصابة شاب (29 عاما) بمدينة الرياض بفايروس كورونا، صنفت عدواه بحالة أولية مكتسبة من المجتمع، لافتة عبر موقع مركز القيادة والتحكم إلى أن المريض تحت العلاج.

من جانبه، شدد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالله السيد لـ«الخليج 365» على أهمية استمرار التوعية بـ«كورونا» في المواقع العامة مثل المولات، والمدارس، والمطارات، والأسواق الشعبية، والملاعب الرياضية، موضحا أن أهم عوامل الوقاية هي ارتداء الكمامة والقفازات اليدوية والنظافة الشخصية عند التعامل مع المواشي في الحظائر والمزارع، وعلى المستوى المجتمعي الاهتمام بتعقيم اليدين بين حين وآخر.