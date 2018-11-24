شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 711 ألف م2 تعديات أراض حكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الأسبوع الماضي 711 ألف متر مربع شملت 37 موقعا على مستوى منطقة عسير، ضمن حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية. استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الأسبوع الماضي 711 ألف متر مربع شملت 37 موقعا على مستوى منطقة عسير، ضمن حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية. من جانبه، أوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الإزالات شملت أبها وضواحيها وساحل عسير ومحافظات أخرى منها بيشة ومحايل، مؤكدا أن الأمانة ستطبق الأنظمة بكل جدية وستزيل فورا تعديات الأراضي، وستوجد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المواقع والعمل على استغلالها كمتنزهات ومناطق تخدم جميع السكان، وستكثف فرق المتابعة ومراقبة تعديات البناء أعمالها على مختلف المواقع بمنطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها وقراها.



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