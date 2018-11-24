شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: 5 إصابات في 3 حوادث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق الغامدي (الباحة) أصيب 5 أشخاص بإصابات في 3 حوادث في محافظتي المندق والمخواة، أمس الأول (الخميس)، وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني أن الحادثة الأولى تصادم وقع في «رسبا» بمحافظة المندق نتج عنه إصابة خطيرة ونقلت إلى مستشفى المندق العام، والحادثة الثانية تصادم على طريق المخواة ـ الرونة نتج عنها إصابة خطيرة نقلت إلى مستشفى المخواة العام، والحادثة الثالثة في طريق المندق - الباحة السياحي نتج عنها 3 إصابات خطيرة ونقلت إلى مستشفى المندق العام.

أصيب 5 أشخاص بإصابات في 3 حوادث في محافظتي المندق والمخواة، أمس الأول (الخميس)، وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني أن الحادثة الأولى تصادم وقع في «رسبا» بمحافظة المندق نتج عنه إصابة خطيرة ونقلت إلى مستشفى المندق العام، والحادثة الثانية تصادم على طريق المخواة ـ الرونة نتج عنها إصابة خطيرة نقلت إلى مستشفى المخواة العام، والحادثة الثالثة في طريق المندق - الباحة السياحي نتج عنها 3 إصابات خطيرة ونقلت إلى مستشفى المندق العام.

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